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美國再傳飛安事故！亞利桑那州機場2架飛機跑道相撞 至少1死

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國亞利桑那州的斯科茨代爾機場10日傳出兩架小飛機相撞事故。取自X（@donniefitz2）
美國亞利桑那州的斯科茨代爾機場10日傳出兩架小飛機相撞事故。取自X（@donniefitz2）

美國亞利桑那州的斯科茨代爾機場（Scottsdale Airport）10日下午2時45分左右，有兩架私人飛機在跑道上相撞，至少1人死亡

美國聯邦航空總署（FAA）表示，一架里爾35（Learjet 35A）在著陸後偏離了跑道，與停在附近的一架灣流G200（Gulfstream 200）相撞。

斯科茨代爾消防官員指出，抵達現場後發現1人死亡、3人被送往醫院，尚有1人受困機內。

受事故影響，機場已暫停關閉跑道，目前尚不清楚何時開放。

美國過去兩周已發生3起重大飛安事故，分別是1月29日華府發生美國航空客機與一架美軍黑鷹直升機相撞事件，造成67人全數罹難；1月31日，一架醫療運輸飛機在費城墜毀，導致機上6人及地面1人喪命；2月7日阿拉斯加白令航空小型飛機墜毀導致10人罹難。

亞利桑那州 機場 死亡 美國 飛安

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