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馬斯克DOGE盯上聯準會？他支持找這人來負責Fed審計團隊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
馬斯克支持網友提議他找前德州眾議員保羅來領導Fed審計團隊的意見。 路透
馬斯克支持網友提議他找前德州眾議員保羅來領導Fed審計團隊的意見。 路透

領導美國川普政府新成立的政府效率部（DOGE）的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），近日在自家社群平台X上轉發網友貼文，對美國聯準會（Fed）的透明度提出質疑，並支持找前德州眾議員保羅（Ron Paul）來負責對Fed進行審計。

馬斯克9日轉發X帳號Liam McCollum建議他和DOGE找前德州眾議員保羅，來領導Fed審計團隊的貼文，並稱讚這是個好主意。

這件事情過沒多久便開始在他的支持者間發酵。X帳號Wall Street Apes的網友發文表示：「為何馬斯克支持保羅領導Fed審計團隊會是一件大事？因為Fed從未接受過完整審計，也從未完整揭露貨幣政策決策。」

馬斯克也轉發了這則貼文並說：「政府的每個部門都必須要完全透明，並對人民負責。沒有例外，當然也包括聯準會。」

保羅長年來主張對Fed進行審計，或甚至將其廢除，因為他認為Fed的營運欠缺透明度，並導致了貨幣通膨，有損美國利益。他曾在2008年和2012年出馬角逐共和黨總統候選人初選，但最後都以第二高票落選。

Fed X 馬斯克

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