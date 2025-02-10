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不滿沒做好家事 「地獄母」狂虐孩子3小時致千處傷痕死亡

聯合新聞網／ 綜合報導
女子不滿兒子家事做不好，竟將他活活虐死。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子不滿兒子家事做不好，竟將他活活虐死。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國西雅圖一名女子因不滿兒子沒做好家事，竟然虐待毆打兒子長達3小時。孩子被發現的時候身上有一千多處傷痕和瘀青，因為心臟無法負荷而死亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今（2025）年1月30日，29歲女子德納雅（Denaya Young）在家虐待14歲的兒子，導致孩子不幸身亡。警方表示，德納雅在兒子斷氣5分鐘以後才報警，她向警方坦承，自己讓「憤怒佔了上風」，甚至不記得自己打了兒子幾次。

據報導，德納雅用家中的HDMI線鞭打兒子，就算他不停求饒，甚至說自己頭暈，德納雅也還是不相信且不肯停手。法醫檢查後發現，男童身上有至少1172處傷口或瘀青，並且死於突發性炎症反應症候群（Sudden Inflammatory Response Syndrome）。這種病症是因身上傷口太多，導致心臟無法負荷造成的。

這起事件發生時，家裡還有三名幼童跟德納雅的伴侶，她的伴侶同時也是其他孩子的父親。男子向警方供稱，自己雖然聽到德納雅在打小孩，但沒有出手干涉，因為他不想要「跳下去管事，結果卻變成自己的事」，他甚至反問警方，「你覺得我會想過這種日子嗎？」並表示在這種情況下，本來就應該「只管自己的事」。

據了解，德納雅並沒有男童的監護權，孩子在去年8月來找德納雅後，她就沒有將他還給監護人。德納雅被控二級謀殺罪，目前遭到警方拘留，交保金額為300萬美元（約新台幣9830萬元）。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 虐童

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