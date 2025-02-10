芝加哥台美商會晚宴 美國中西部政要齊聚

「芝加哥台美商會」8日舉行蛇年新春晚宴，美國伊利諾州多位政要出席，駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台灣與美國中西部關係持續成長，台灣為美國高科技供應鏈堅定夥伴，雙邊投資及貿易額持續增加。

第37屆芝加哥台美商會新春晚宴8日在伊利諾州麥迪納鄉村俱樂部（Medinah Country Club）宴會廳舉行，伊州眾議院多數黨助理領袖小伊凡斯（MarcusEvans Jr.）、伊州眾院國際關係、旅遊及貿易委員會主席維拉（Dave Vella）、「友台連線」成員黃凱煥（Hoan Huynh）、「亞裔連線」台裔主席楊啟華（Janet Yang Rohr）、州眾議員哈波（Sonya Harper）等政要約300多人出席。

伊州蕭姆伯克市（Schaumburg）市長戴里（TomDailly）、波林布魯克市（Bolingbrook）市長亞歷山大-白斯達（Mary Alexander-Basta）、芝加哥市議會「友台連線」共同主席羅培茲（Raymond Lopez）、華埠市議員李惠華（Nicole Lee）、伊利諾商會會長桑多華（Lou Sandoval）等友台人士也到場。

駐芝加哥辦事處長類延峰致詞表示，台灣與美國中西部關係持續成長，感謝芝加哥台美商會過去一年攜手合作，透過舉辦國慶高爾夫球錦標賽、文化訪演團等活動，推動台美中西部文化交流及深化人民情誼。

他強調，台美中西部經貿關係持續成長，包括去年密西根州及印第安納州在台設處、密州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）半年內2度訪台、去年10月間，愛荷華州州長雷諾茲（Kim Reynolds）與台灣簽署經貿合作瞭解備忘錄等。

此外，區內的普度大學（Purdue University）「柯拉克科技外交研究院」（Krach Institute for TechDiplomacy at Purdue）主席暨「美台商業協會」主席柯拉克（Keith Krach）也多次訪台。

小伊凡斯致詞提及過往訪台，見證台美深厚友誼及台灣民主自由成就。

為推動台灣與芝加哥旅遊觀光交流，活動邀請藝人「浩角翔起」及旅遊頻道「鬧著玩娛樂」團隊演出。台裔二胡家洪充惠演奏多首台美名曲，晚宴周邊設有多家台灣企業攤位，展示台灣精品。