美航又出事？乘客手機熱點威脅「機上有炸彈」 全員被請下機盤查

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導,美國航空上周一架客機疑似收到炸彈威脅,不明乘客將手機熱點更名為「飛機上有炸彈」(there is a bomb on the flight),機組人員緊急通知當局,全機乘客被請下機接受檢查,最終沒有查到惡作劇的人,所幸班機延誤後平安飛抵目的地。

美國航空2863號班機,訂於2月7日下午1時42分從德州奧斯丁飛往北卡夏洛特。起飛前,一名乘客發現,一個連線熱點名稱為「飛機上有炸彈」,通知空服員後,機師隨後宣布全機返回航廈,同一時間通報奧斯丁警察局與航空部門。

63歲乘客史帝恩(Bruce Steen)告訴ABC,機師表示發現可疑熱點名稱後,奧斯丁警察局一名中尉登機,直言這樣的玩笑並不好笑,並要求惡作劇乘客自首,但是始終沒有人舉手承認。

隨後,全機乘客都被警察護送下飛機,每一個人都被要求出示手機給員警檢查。他們的手提行李也通通再次被掃描檢測。警方也出動警犬檢查行李艙。

美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration)事後向ABC證實消息,表示「機構非常嚴肅對待炸彈威脅」。

最終,飛機延誤將近5個小時,在當日下午6時15分起飛前往目的地。