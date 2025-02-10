聽新聞
0:00 / 0:00
影／川普嘲笑泰勒絲看超級盃「被狠噓」！Po影片曝天后尷尬瞬間
每日郵報報導，美國總統川普9日觀賞超級盃賽事提前離場，臨別不忘在自家社群發文嘲笑美國流行樂天后泰勒絲在場邊觀戰「被噓」，對比自己則獲得群眾熱烈掌聲，還特地在貼文中分享兩段不同待遇的影片。
美足球超級盃9日點燃戰火，由費城老鷹對戰堪薩斯市酋長隊。泰勒絲男友凱爾希效力酋長隊，她也到場邊為男友應援。
不過，當泰勒絲出現在球場大螢幕時，現場傳來陣陣噓聲，讓她露出疑惑尷尬的表情。相反，川普入場則受到觀眾熱情歡呼。
對此，川普在提早離場前，轉發另一名用戶的貼文，文中寫道：「川普在超級盃上獲得熱烈歡呼，泰勒絲卻遭到噓聲。」
賽事最後，由費城老鷹以40：22擊敗堪薩斯市酋長，奪下隊史第2座超級盃，也中斷酋長完成3連霸的美夢。
而川普也在見到酋長一路被壓制後，在中場休息後提前離場。
去年9月，泰勒絲表態支持賀錦麗競選總統後，川普曾發文：「我討厭泰勒絲！」
影片https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言