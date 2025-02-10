影／川普嘲笑泰勒絲看超級盃「被狠噓」！Po影片曝天后尷尬瞬間

每日郵報報導，美國總統川普9日觀賞超級盃賽事提前離場，臨別不忘在自家社群發文嘲笑美國流行樂天后泰勒絲在場邊觀戰「被噓」，對比自己則獲得群眾熱烈掌聲，還特地在貼文中分享兩段不同待遇的影片。

美足球超級盃9日點燃戰火，由費城老鷹對戰堪薩斯市酋長隊。泰勒絲男友凱爾希效力酋長隊，她也到場邊為男友應援。

不過，當泰勒絲出現在球場大螢幕時，現場傳來陣陣噓聲，讓她露出疑惑尷尬的表情。相反，川普入場則受到觀眾熱情歡呼。

對此，川普在提早離場前，轉發另一名用戶的貼文，文中寫道：「川普在超級盃上獲得熱烈歡呼，泰勒絲卻遭到噓聲。」

賽事最後，由費城老鷹以40：22擊敗堪薩斯市酋長，奪下隊史第2座超級盃，也中斷酋長完成3連霸的美夢。

而川普也在見到酋長一路被壓制後，在中場休息後提前離場。

去年9月，泰勒絲表態支持賀錦麗競選總統後，川普曾發文：「我討厭泰勒絲！」

影片https://truthsocial.com/@realDonaldTrump