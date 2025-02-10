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日鐵計畫全打亂 川普：日鐵收購美國鋼鐵股權「不會超過一半」

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
美國總統川普9日在總統專機上接受記者訪問，提及日鐵可能對美國鋼鐵進行大規模投資，但不會超過半數。美聯社
美國總統川普9日在總統專機上接受記者訪問，提及日鐵可能對美國鋼鐵進行大規模投資，但不會超過半數。美聯社

美國總統川普9日表示，日本製鐵對美國鋼鐵（US Steel）的股權收購「不會超過半數」，似乎表明美方不會允許日鐵取得超過50%的股權，從而掌握經營權。如果川普說法屬實，日鐵將被迫大幅修改其計畫。

7日的美日領袖峰會後記者會上，川普表示，日鐵對美國鋼鐵的股權收購應被視為「投資」而非「收購」。但他所指的「投資」具體涵義當時並不明確。9日他在總統專機上接受記者訪問，提及日鐵可能對美國鋼鐵進行大規模投資，但不會超過半數。

根據日鐵2023年12月公布的收購計畫，該公司計畫收購美國鋼鐵100%股權，使其成為全資子公司，以確保對美國鋼鐵擁有完全控制權，從而順利推進收購後的設備投資與技術合作。

對於川普的最新發言，日鐵會長橋本英二於日本時間10日上午對記者表示「尚不知情」，並未提及是否會降低對美國鋼鐵的出資比例。

川普此前曾透露，他將在本周與日鐵高層會面，橋本也表示計畫出席，但會議日期尚未確定。據悉，日鐵已通過日美峰會等管道，向川普提出包括增加美國鋼鐵設備投資在內的新方案。在即將舉行的會面中，雙方很可能會討論出資比例問題。

川普 日本 美國

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