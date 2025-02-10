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俄烏戰本周有解？川普國安顧問：14日至16日慕尼黑會議商議終戰

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國安顧問沃茲。法新社
美國國安顧問沃茲。法新社

美國國家安全顧問沃茲9日受訪宣布，副總統范斯、國務卿魯比歐和國防部長赫塞斯等川普政府高層，預計在本周的慕尼黑安全會議討論如何結束俄烏戰爭。沃茲稱，確保烏克蘭不會再被俄羅斯侵略的「戰後安全保證」，完全是歐洲的責任。

美聯社報導，沃茲9日接受美國國家廣播公司（NBC News）「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問表示，俄羅斯經濟狀況不佳，川普「準備對莫斯科徵稅、加徵關稅、實施制裁」，以強迫俄羅斯總統普亭回到談判桌。

沃茲說：「我們需要讓各方都坐上談判桌，結束這場戰爭。在與中國國家主席習近平、印度總理莫迪和中東多國領袖的對話中，都談及此事。」他補充，所有人都準備好協助川普結束這場戰爭，讓我們把所有各方集結到談判桌。

烏克蘭通訊社報導，沃茲透露，川普政府將利用慕尼黑會議談判之外，也將討論收回美國對烏克蘭的部分援助。

沃茲直言，歐洲需要對烏克蘭的安全保證負起責任，他說：「如果這裡有一個基本原則，那就是歐洲人必須在未來承擔這場衝突的責任。川普總統將結束這場衝突。而在安全保證方面，將完全由歐洲人負責。」

慕尼黑安全會議將在2月14日至2月16日登場。范斯結束10日在巴黎的人工智慧行動高峰會將前往與會，魯比歐和赫塞斯也將拜訪慕尼黑，烏克蘭總統澤倫斯基也將率領代表團參加。

川普 慕尼黑 烏克蘭

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