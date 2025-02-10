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為什麼川普裁撤美國國際開發署 將不利台灣邦交？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
USAID有4,000萬美元預算用於強化台灣和其他國家的關係。路透
USAID有4,000萬美元預算用於強化台灣和其他國家的關係。路透

美國總統川普下令裁撤美國國際開發總署（USAID），就連同黨共和黨籍國會議員也感到憂心，因為這機構在保護美國國家安全和對抗中國大陸扮演了關鍵角色，甚至還出力穩定台灣和邦交國的關係。

去年，共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）和幾位共和黨及民主黨議員共同提案，每年額外撥款4,000萬美元給USAID，以強化台灣和其他國家的關係，對抗中國大陸孤立台灣的圖謀。上周五，巴爾表示，他支持對USAID全面審查，重新將重心放在核心事務。

這個有10,000名員工的機構原本將在上周六午夜前縮減至僅剩600名員工，但法官將生效期限延至2月14日。在此之前，白宮原定讓員工帶薪休假，並召回幾乎所有駐外人員。在法官裁決前的數小時，派駐美國使領館的USAID官員向如今成為直屬上司的國務院高層請求保留計畫。

據國務院統計，USAID在2023財政年度的預算約為400億美元，僅占總額6.75兆美元聯邦預算的不到1%。

多年來，共和黨人抨擊USAID踰越消除貧困和推動經濟發展在內的核心使命，轉向綠能和具意識形態的社會計畫。他們曾警告民主黨，這類計劃將影響共和黨對USAID的支持。

不過，共和黨議員同意USAID是美國展現軟實力的要素，對川普做得太過火表示疑慮。

道瓊社指出，許多共和黨議員正設法和川普和馬斯克達成共識，他們同意，對USAID有必要深入檢討，但不少共和黨人也認為，USAID的部分計畫在抗衡中國大陸和俄羅斯相當重要，太過縮減此機構並非明智之舉。有些議員如今正小心翼翼和政府官員溝通，設法保留某些重要計畫。

上周四，共和黨籍聯邦眾議員威爾森（Joe Wilson）表示，他已傳訊息給國家安全顧問沃茲，轉達愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛外長對一項科技相關計畫的疑慮。

USAID目前暫歸國務卿魯比歐兼管。他在擔任參議員時，曾多次讚揚USAID的工作，認為USAID是對抗中國大陸的重要屏障。魯比歐已向國會議員表示，USAID的部分業務可以被保留下來並整合至其他部門，但熟悉USAID的共和黨人指出，目前還不清楚會如何重組。

共和黨 美國 議員

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