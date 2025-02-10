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川普要祭鋼鋁關稅 美元勁揚匯市動盪 鐵礦砂也上漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普表示要對所有進口鋼鋁加徵25%關稅，消息帶動鐵礦砂期貨上漲。路透
美國總統川普表示要對所有進口鋼鋁加徵25%關稅，消息帶動鐵礦砂期貨上漲。路透

美國總統川普表示要對所有進口鋼鋁加徵25%關稅，消息引發市場波動，美元兌多數貨幣走升，澳幣等商品貨幣走貶，鐵礦砂期貨大漲，金價小幅上漲並逼近上周創的歷史新高。

挪威克朗、加幣和澳幣對美元貶幅最大，稍早川普表示，他將在周一（10日）宣布對所有進口鋼鋁徵收25%關稅，而且適用來自所有國家進口的鋼鋁。歐元兌美元貶值0.3%，人民幣則貶值0.2%。

製鋼原料鐵礦砂期貨的價格在新加坡盤中一度勁揚1.1%，稍後漲幅收斂至0.9%，報每噸107.25美元，先前已經連四周上漲，稍早攀抵每噸107.50美元，為10月16日來最高。

現貨金價盤中小漲0.22%至每英兩2,867.37美元，上周五盤中曾創下2,886.79美元歷史新高。

Global X ETFs的投資策略師Billy Leung談到廣泛的美國關稅時表示：「風險在於，關稅將隨時間逐步上升。這可能會引發持續通膨的壓力，使得聯準會對於降息審慎，並強化支撐強勢美元的政策分歧因素。」

美元延續上周五升值0.3%的走勢，當天川普暗示他將宣布對貿易夥伴國實施「對等關稅」，但沒有詳述細節。美元自去年9月低點迄今升值約7%，凸顯投資人擔心關稅帶來的通膨效應可能影響聯準會的政策寬鬆周期。

華爾街銀行主張，美元依然有走強的空間，因為投資人考量川普會時不時祭出關稅的威脅。高盛目前預期美元匯率將升至與歐元齊平，摩根大通則預測美元匯率可能升至1.5加幣，是一個世代以來首見。

雪梨澳洲國民銀行策略師Rodrigo Catril表示：「川普政府顯然目標利用關稅做為談判工具，也是一種策略或調整方式。」「我們依然在資金湧入的狀態，而且美元的表現會符合它在高度不確定時期的表現。」

川普 通膨 金價

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