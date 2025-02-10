川普擬下令砍國防部數十億美元預算！派馬斯克徹查「詐騙濫用」
美國總統川普9日透露計畫削減國防部數十億美元預算，並且稱讚馬斯克在政府效率部（DOGE）的工作表現優異，提供了很大幫助。
在出席超級盃之前，川普接受福斯新聞主持人拜爾（Bret Baier）專訪表示，計畫在「接下來24小時內」，派遣DOGE審查國防部和教育部是否存在浪費支出的計畫。
川普說：「我們來檢查軍事部門，我們會發現數十億、數百億美元的詐騙和濫用，人民就是因為這點選我當總統的。」
川普還在訪問中稱讚馬斯克表現優異，川普說：「他沒有得到任何好處。事實上，我想知道他怎麼能抽出時間來做這件事。」
金融時報提到，由於馬斯克的公司SpaceX及其子公司Starlink與政府有合約，馬斯克在減少五角大廈預算方面可能扮演的角色，已經引發外界擔憂恐存在潛在利益衝突。
川普的國家安全顧問沃茲接受NBC News採訪時消除這些疑慮，他說將設置「所有適當的防火牆」來避免任何利益衝突，但他沒有提供更多細節。
川普第二任迄今20天，採取一系列措施削減政府開支和裁減聯邦人員，其中以美國國際開發署（USIAD）受到最嚴重衝擊。
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