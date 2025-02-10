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美欠債可能比想像少？川普暗示馬斯克發現財政部數據有「詐」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普9日在NFL第59屆超級盃賽前出現在場邊。美聯社
美國總統川普9日在NFL第59屆超級盃賽前出現在場邊。美聯社

美國總統川普周日在搭乘空軍一號飛往紐奧良觀賞超級盃比賽的途中對記者說，美國欠的債可能比想像的少，因為可能有債務支付相關的詐欺行為，膨脹了債務總額。

川普已指派億萬富翁馬斯克帶領政府效率部，負責根除聯邦政府的浪費和詐欺。根據彭博資訊的報導，川普暗示，馬斯克團隊在檢查財政部數據時發現違規情況，可能導致美國可以不必支付部分款項。

「我們甚至在研究國債。」川普表示：「那可能是個有趣的問題，因為可能很多東西都不算數。這樣一來，我們的債務可能比想像的要少」。他沒有詳細說明馬斯克發現了什麼問題。

馬斯克的政府效率部正在進行的審計工作已擾亂多個聯邦機構的運作。川普於此時提及美國國債相關的潛在詐欺行為，讓人懷疑馬斯團隊可能對國庫券採取何種行動。不過，馬斯克在社群媒體上的聲明主要涉及向承包商和補助對象的付款，而非債券持有人。

財政部資料顯示，美國目前未償還的公共債務為36.2兆美元。

川普 美國 馬斯克

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