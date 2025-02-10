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繼拜登之後 布林肯、蘇利文 遭撤安全許可
白宮官員八日表示，美國總統川普已撤銷前國務卿布林肯和前白宮國家安全顧問蘇利文的安全許可。
在此之前，川普說他七日已撤銷前總統拜登的安全許可，結束拜登在卸任後接收情報簡報的權利。二○二一年，拜登也撤銷當時已卸任的川普安全許可。傳統上美國前總統都會收到情報簡報，以便他們能就國家安全和外交政策向現任總統提供建議。
此外，川普也撤銷紐約州檢察長詹樂霞和曼哈頓地方檢察官白艾榮的安全許可；詹樂霞和白艾榮曾負責主導針對川普案件的調查。
路透報導，儘管上述作法可能不會產生立即影響，卻是華府內部分歧加劇的另一跡象。
此外，參謀長聯席會議前主席密利的安全許可及特勤保護也已被撤銷。面臨伊朗威脅的前國務卿龐培歐、前國安顧問波頓的特勤保護，也在上月全被取消。
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