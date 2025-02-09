川普受訪好奇馬斯克為何如此投入：「他沒從政府效率部得到好處」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

美國ABC新聞報導，美國總統川普被問及是否信任科技大亨馬斯克領導政府效率部的作為，川普回答稱馬斯克「並未從政府效率部的職位得到任何好處」。

川普是在接受福斯新聞網（Fox News）主播貝爾（Bret Baier）採訪時談到此事。這段採訪將於16日下午播出。

川普受訪時說：「馬斯克什麼都沒有得到。事實上，我很想知道他怎麼能夠為政府效率部花費這麼多時間。他對此非常投入。是我告訴他要這麼做。」

川普還告訴貝爾，他將指示馬斯克接著檢討國防部與教育部，並稱他當總統就是為了減少政府浪費。

川普說：「接著我很快會告訴他去檢查國防部和教育部，可能在24小時內。他會發現相同的問題。而我會去檢查軍方。讓我們檢查一下軍方，我們會發現數十億乃至數千億美元的詐騙和濫用狀況。你也知道人民就是因此選我當總統。」

國防部 川普 馬斯克

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