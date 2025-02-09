快訊

煮完咖哩後的油膩鍋子該如何清洗？1個小妙招讓你省水又省力

寒流冷颼颼…他哀號「怎麼洗澡？」 網激推1神物：不想穿衣服

Makiyo頭七直奔大S家悼念 曝小S目前狀態

阿拉斯加小飛機失事 專家抵現場調查

中央社／ 阿拉斯加州諾姆8日綜合外電報導

美國國家運輸安全委員會9人小組今抵達阿拉斯加州安克拉治（Anchorage），將調查一架賽斯納208B飛機6日墜機的原因。這起飛安事故共釀10死。

路透社報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）表示，出事的是一架賽斯納208B（Cessna 208B）Grand Caravan飛機，機上有1名飛行員和9名乘客，6日自尤納拉克利特（Unalakleet）起飛前往北極圈以南約161公里的諾姆（Nome），下午3時30分左右在白令海（Bering Sea）上空從雷達上消失。

美國海岸防衛隊昨天晚間在距離沿岸約54公里的浮冰上發現飛機殘骸，這塊浮冰目前正以每天約8公里的速度漂移。

霍曼迪今天在記者會中表示：「善後工作仍在進行中…當務之急是找出罹難者，接著才是打撈飛機殘骸。」

霍曼迪表示，時間有限，因為「惡劣天氣即將到來，時間十分緊迫」，且相關人員要在險象環生的條件下作業。

美國海岸防衛隊昨天派兩名潛水員下水，他們看得到飛機內部，但由於機體損壞嚴重而難以進入。

目前官方尚未公布罹難者身分。

美國 飛安

延伸閱讀

暗示台積電？美國喊對台晶片徵100%關稅 專家曝川普真正目的

身障者甄選「口試7成沒過」 中華郵政：專家以客觀角度評分

高雄連續殺人魔恐是「病態人格」 專家直指他有3項特質

美國8天內第3起重大空難！阿拉斯加小飛機確認墜毀海冰 10人全罹難

相關新聞

砸近7千萬！美特勤局找好萊塢名導麥可貝拍招人廣告 首播就登超級盃

川普政府大幅削減聯邦預算和裁員的背景下，負責美國國家元首乃至政要人身安全的美國特勤局，斥資200萬美元（約台幣6612萬...

紐約市教師工會協助移民學生與家庭 「紅卡」詳列有權拒絕ICE進入住家

紐約市教師聯合工會(United Federation of Teachers)日前透過多場線上講座，向教師提供協助移民...

無證移民擔心突擊檢查 醫院候診室空蕩蕩 癌症四期患者不敢看病

川普總統兌現競選承諾，上任後就著手驅逐有犯罪前科的無證移民，移民執法幹員開始進入學校、教會或醫院等敏感地點(sensit...

「6歲女童每天不安」害怕上學被抓 老師也覺得難為

移民執法人員可進入校園抓人，為人師表者如何為自己與學生做好準備？教師聯合工會(United Federation of ...

下場總統大選前哨戰？川普裁減聯邦雇員 影響維吉尼亞州長選舉

據路透8日報導，美國總統川普正積極推動裁減聯邦雇員人數，可能對2025年11月登場的維吉尼亞州州長選舉產生影響。維吉尼亞...

曾在輝達實習！DeepSeek關鍵工程師經歷曝 美前官員嘆：留不住人

DeepSeek旗下關鍵工程師潘梓正（Zizheng Pan），參與DeepSeek-VL2、DeepSeek-V3和D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。