砸近7千萬！美特勤局找好萊塢名導麥可貝拍招人廣告 首播就登超級盃
川普政府大幅削減聯邦預算和裁員的背景下，負責美國國家元首乃至政要人身安全的美國特勤局，斥資200萬美元（約台幣6612萬元）找來曾經執導《變形金剛》、《珍珠港》等多部動作巨片的名導演麥可貝（Michael Bay）操刀招募廣告，預計將在當地時間9日（台灣時間10日上午）超級盃上首度亮相。
美國有線電視新聞網 （CNN）報導，兩名知情人士透露，這則廣告的成本約為200萬美元，在政府削減其他單位預算之際可說相當高昂。
一名接近美國國家美式足球聯盟（NFL）的消息人士表示，廣告預計在紐奧良超級盃競賽場館「新穹頂體育場」（Superdome stadium）巨型螢幕首度亮相。
上周，麥可貝才被拍到出現在馬里蘭州安德魯聯合基地，並且與準備搭乘空軍一號的川普握手。熟悉拍攝計畫的人士說，麥可貝在現場拍攝廣告。
消息人士稱，廣告包含特勤局探員及前總統影像，可能出現前總統甘迺迪和雷根的歷史畫面；預計還有去年川普在賓州遇刺未遂的影像。不過，最終剪輯內容尚不清楚。
報導指出，特勤局將擁有這則廣告五年，並計畫投放於社群媒體，推動未來幾年的招募工作。
這則廣告在不到兩周的時間內完成，對於麥可貝等級的好萊塢名導，以及通常慢吞吞的政府機構來說，這非常迅速，凸顯廣告對特勤局的重要性。
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