曾在輝達實習！DeepSeek關鍵工程師經歷曝 美前官員嘆：留不住人

DeepSeek旗下關鍵工程師潘梓正（Zizheng Pan），參與DeepSeek-VL2、DeepSeek-V3和DeepSeek-R1等多個關鍵項目。在加入DeepSeek前，他曾在Nvidia實習4個月。美國前助理國防部長指出，在美中科技競賽中，美國應該盡一切努力避免失去更多像潘梓正這樣的人才。

香港01報導，Nvidia高級研究科學家禹之鼎在DeepSeek橫空出世後，曾分享當時潘梓正在Nvidia實習的故事。2023年夏季，當時Nvidia考慮提供時任潘梓正全職工作，但潘梓正後來選擇加入當時只有3人的DeepSeek多模態團隊。

禹之鼎表示，潘梓正的情況是近年來看到的一個常見例子，很多頂尖人才都來自中國，這些人才並不一定只能在美國公司取得成功，「相反，我們能從他們身上學多許多。」

美國前助理國防部長、哈佛甘迺迪政府學院（John F. Kennedy School of Government）創始院長艾利森（Graham Allison）在社群媒體X上撰文指出，潘梓正過去曾是Nvidia的實習生，可惜美國未能留住他。

艾利森認為，DeepSeek本有機會在美國誕生，可惜美國並沒有將大陸人才留住，潘梓正決定回大陸發展，是因為矽谷公司未能為他提供機會。他對於這種人才流失感到嫉妒失望，提醒美國必須更努力吸引和挽留人才，尤其在美中科技競賽中，美國應該盡一切努力避免失去更多像潘梓正這樣的人才。