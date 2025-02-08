美國8天內第3起重大空難！阿拉斯加小飛機確認墜毀海冰 10人全罹難
美國阿拉斯加白令航空（Bering Air）一架通勤用小型飛機6日在該州的諾姆（Nome）上空失聯，美國海岸防衛隊7日證實，該架飛機已墜毀海冰上，機上10人全數罹難。
美國海岸防衛隊向美聯社表示，救援人員在諾姆東南方約34英里處發現失事飛機，機上9名乘客和1名機師全數罹難。
美國海岸防衛隊在X發布最新消息稱，已在飛機內發現3人遺體並確認身亡。海岸防衛隊稍早表示，飛機在失去定位前，高度和速度都急遽下降。
阿拉斯加州警（Alaska State Troopers）稱，這架塞斯納208（Cessna 208）小型客機6日下午從尤納拉克利特（Unalakleet）飛往諾姆途中失聯，大約在離岸12英里處失去位置。
據了解，機上10人皆為成人，該航班為定期通勤班機。由於阿拉斯加大多數地區未連接主要公路系統，到了冬季，偏遠地區居民通常須以飛機作為交通工具。
參與救援工作的多方表示，惡劣天氣條件影響能見度，限制空中搜救行動。根據美國國家氣象局，飛機失事時的天氣為小雪夾帶霧氣，氣溫約為攝氏零下8度。
海岸防衛隊中校麥金泰爾-柯博（Benjamin McIntyre-Coble）表示，他無法推測發生什麼事，稱飛機未發出任何求救訊號。
這起墜機事故是美國8天來第三起重大空難。1月29日華府發生美國航空客機與一架美軍黑鷹直升機相撞事件，造成67人全數罹難。1月31日，一架醫療運輸飛機在費城墜毀，導致機上6人及地面1人喪命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言