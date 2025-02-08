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美國8天內第3起重大空難！阿拉斯加小飛機確認墜毀海冰 10人全罹難

美國8天內第3起重大空難！阿拉斯加小飛機確認墜毀海冰 10人全罹難

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國阿拉斯加白令航空的塞斯納208小型飛機確認墜毀海冰，機上10人全數罹難。法新社
美國阿拉斯加白令航空的塞斯納208小型飛機確認墜毀海冰，機上10人全數罹難。法新社

美國阿拉斯加白令航空（Bering Air）一架通勤用小型飛機6日在該州的諾姆（Nome）上空失聯，美國海岸防衛隊7日證實，該架飛機已墜毀海冰上，機上10人全數罹難。

美國海岸防衛隊向美聯社表示，救援人員在諾姆東南方約34英里處發現失事飛機，機上9名乘客和1名機師全數罹難。

美國海岸防衛隊在X發布最新消息稱，已在飛機內發現3人遺體並確認身亡。海岸防衛隊稍早表示，飛機在失去定位前，高度和速度都急遽下降。

阿拉斯加州警（Alaska State Troopers）稱，這架塞斯納208（Cessna 208）小型客機6日下午從尤納拉克利特（Unalakleet）飛往諾姆途中失聯，大約在離岸12英里處失去位置。

據了解，機上10人皆為成人，該航班為定期通勤班機。由於阿拉斯加大多數地區未連接主要公路系統，到了冬季，偏遠地區居民通常須以飛機作為交通工具。

參與救援工作的多方表示，惡劣天氣條件影響能見度，限制空中搜救行動。根據美國國家氣象局，飛機失事時的天氣為小雪夾帶霧氣，氣溫約為攝氏零下8度。

海岸防衛隊中校麥金泰爾-柯博（Benjamin McIntyre-Coble）表示，他無法推測發生什麼事，稱飛機未發出任何求救訊號。

這起墜機事故是美國8天來第三起重大空難。1月29日華府發生美國航空客機與一架美軍黑鷹直升機相撞事件，造成67人全數罹難。1月31日，一架醫療運輸飛機在費城墜毀，導致機上6人及地面1人喪命。

美國航空 阿拉斯加

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