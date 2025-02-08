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川普不認為DeepSeek對美國國家安全構成威脅

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國總統川普不認為DeepSeek會對美國國家安全構成威脅。路透
美國總統川普不認為DeepSeek會對美國國家安全構成威脅。路透

據俄羅斯衛星通訊社，美國總統川普表示，他不認為中國聊天機器人DeepSeek是國家安全的威脅。他表示，這是科技的發展，將有助於降低人工智慧（AI）的成本。

他在回答記者關於是否認為DeepSeek是國家安全的威脅的提問時說。，不，DeepSeek不會對國家安全構成威脅。他說，「這是一項正在發生的技術，如果它正確的話，我想我們會受益，它會便宜很多。」

川普是在與日本首相石破茂在白宮會晤前與媒體代表交流時做此表示。：他指出，「我認為這是非常好的發展，而不是壞事。」

但共和及民主兩黨議員正在推動一項名為「禁止在政府設備上使用 DeepSeek 法案」，法案由伊利諾伊州共和黨眾議員拉胡德 (Darin LaHood) 和新澤西州民主黨眾議員戈特海默 (Josh Gottheimer) 發起。

DeepSeek 川普 議員

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