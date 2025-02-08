川普會石破茂 美日同意加強合作反擊中國經濟侵略
美國總統川普今天與來訪的日本首相石破茂會談後指出，兩人同意加強合作反擊「中國經濟侵略」。
法新社報導，川普在與石破茂的聯合記者會中表示，日本將進口「創紀錄」的美國天然氣。
此外，川普表示日本製鐵公司（Nippon Steel）將對美國鋼鐵公司（US Steel）進行重大投資，並非像之前談判的併購。
川普一再提及日本汽車製造商日產汽車（Nissan），但他顯然指的是日本製鐵。川普說：「他們將從事投資而非併購。」
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