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美聯邦公務員優離案 暫時延期

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

川普政府對二百卅萬名聯邦公務員拋出的優離優退方案，六日截止申請。白宮官員說登記人數共六萬餘人。但聯邦地區法院法官歐圖爾同日對該方案下達臨時禁制令，將截止期限至少延到十日。

路透報導稱，前述裁決對提出訴訟的聯邦勞工工會而言，已取得初步勝利。

美國人事管理局（ＯＰＭ）一月廿八日發出電郵，向二百多萬名聯邦員工說明優離優退方案，若在二月六日午夜截止期限前提出申請，依「延期辭職」條件將可領到九月卅日為止的薪資，即相當於八個月薪資及津貼的遣散費，還有「行政休假」，但不少聯邦員工仍擔心，由美國科技富豪馬斯克主導的計畫內容，到頭來恐難以落實。

代表八十多萬名聯邦員工的三個勞工工會四日則提告，請聯邦法院對優離優退方案下達臨時禁制令，理由是該方案為武斷、違法又火氣十足的最後通牒。歐圖爾將在十日召開的聽證會後決定下一步行動。

路透報導稱，歐圖爾的選項包括繼續延後優離優退方案截止期限，或對該方案下達具永久效力的禁制令。

美聯社報導說，美國西北部一名聯邦員工六日得知歐圖爾前述裁定後，仍決定接受優離優退方案，藉機轉往海外發展。她說就算最後沒拿到該方案的補貼，還是想離職，理由是自己不認同川普政府廢除多元化的做法，也擔憂若繼續在聯邦機構工作，處境將愈來愈惡化。

白宮表示總共有二百卅萬名聯邦員工適用優離優退方案。據華盛頓郵報取得的電郵紀錄，聯邦獨立機構之一的總務署（ＧＳＡ）主管本周稍早告知部屬，若參加該方案的人數太少，可能就直接裁員。

ＯＰＭ代理局長艾澤爾六日發布備忘錄，下令所有聯邦機構在三月七日前提交過去三年考績未達「完全達標」等級的員工名單，並將盡快裁撤無法改善欠佳考績的員工。

川普提出的「分岔路口」計畫，是他第二任一開始旨在撙節聯邦支出與改造聯邦政府的措施之一。至於能否稱得上優離優退則見仁見智。

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