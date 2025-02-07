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不只1位！台灣通緝女逃犯藏身美國5年 遭美移民當局拘留驅逐

中央社／ 波士頓7日綜合外電報導
美國移民官員和麻薩諸塞州警方指出，一名遭到台灣通緝的女子於上個月被捕。她揹負侵占、詐欺、毒品等犯罪指控。 情境示意圖／Ingimage
美國移民官員和麻薩諸塞州警方指出，一名遭到台灣通緝的女子於上個月被捕。她揹負侵占、詐欺、毒品等犯罪指控。 情境示意圖／Ingimage

美國移民官員和麻薩諸塞州警方指出，一名遭到台灣通緝的女子於上個月被捕。她揹負侵占詐欺毒品等犯罪指控。

麻薩諸塞州波士頓（Boston）電視台NBC10 Boston報導，美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration andCustoms Enforcement）4日在新聞稿中表示，在麻州尼德姆巿（Needham）警察局協助之下，姓名未經披露的該名女子「在一項有針對性的執法行動期間」，於1月23日被捕。

根據移民暨海關執法局波士頓分局，該名女子揹負侵占、詐欺、毒品等犯罪指控，遭到台灣當局通緝。

移民暨海關執法局表示，這名逃犯於2019年5月以訪客身分合法入境美國後，未依規定於同年8月之前離境。

移民暨海關執法局波士頓分局代理主任海德（Patricia Hyde）在聲明中說：「逮捕這名外籍逃犯和犯罪外國人凸顯我們與地方執法機構協調，以維護公共安全並且維護我們移民制度完善的重要性。」

移民暨海關執法局指出，這名女子將會繼續遭到移民當局拘留，直到被驅逐出境為止。

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