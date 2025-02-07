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白宮預算主管人事案 美參院通過保守派伏特回鍋

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國聯邦參議院今天表決通過伏特出任白宮管理及預算局長。 法新社
美國聯邦參議院今天表決通過伏特出任白宮管理及預算局長。 法新社

美國聯邦參議院今天表決通過伏特出任白宮管理及預算局長。這個機構是凍結聯邦援助金爭議性施政的核心。伏特於美國總統川普第一任期內也曾擔任此一要職。

法新社報導，參議院以53票同意、47票反對，通過伏特（Russell Vought）出任白宮管理及預算局（Officeof Management and Budget）局長。包含參院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在內的民主黨議員強力反對這項人事案，舒默形容伏特是「參院很長一段時間以來最偏激、最強硬右派人物之一」。

伏特上次主掌白宮管理及預算局時曾發布一項備忘錄，禁止納稅人的錢用於反種族主義訓練課程，川普在第2任期貫徹這項作法的立場更堅定。

在伏特回鍋前，白宮管理及預算局上週下令凍結數以兆美元計聯邦貸款、補助金和其他援助款，引發全國譁然。

白宮管理及預算局後來發布一項簡短的通知指出，凍結援助令已經「撤回」，但白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後宣布，這項命令仍然有效，只有白宮管理及預算局的備忘錄被撤回。

該備忘錄原定1月28日下午5時生效，遭倡議團體向法院提告，聯邦地區法官阿里漢（Loren AliKhan）趕在生效前下令暫緩執行，並於2月3日延長禁制令。他表示，提起訴訟的原告已證明，備忘錄一旦生效，他們將遭受「無法彌補的損害」。

民主黨人指控川普逾越憲法賦予總統的職權，企圖停止擁有預算權力的國會已經批准的政府支出。

川普 白宮 美國

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