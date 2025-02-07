還沒嫁進門就為婆婆吵翻 美國準人妻拿刀刺傷未婚夫

美國威斯康辛州近期發生一起兇殺案，一名女子在討論婚禮場地時，和準婆婆起了衝突，沒想到未婚夫又「挺母不挺己」，女子一時氣昏頭，竟失控拿刀刺傷未婚夫的頸部，差點喜事變喪事。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，22歲的布蘭特納（Kailee Brantner）和未婚夫本來已經進入婚禮流程討論的階段。事發前幾天，她和準婆婆傳訊息討論婚禮地點，對於是否在自家舉行產生歧見，於是先和準婆婆在線上發生爭執。未婚夫後來發現兩人對話內容，於是也連帶和布蘭特納發生激烈爭執。

布蘭特納非常不滿，未婚夫下班回到家後，兩人爆發肢體衝突。布蘭特納突然出手攻擊未婚夫，對方則把她推開自保。但布蘭特納沒有就此罷休，她跟著未婚夫走進廚房，拿起一把刀，雙方拉扯過程中未婚夫的衣服甚至都被扯破。

警方文件顯示，未婚夫到地下室拿東西，但布蘭特納還是不肯停下來。她拿著刀追到地下室，接著衝向未婚夫，在他面前「揮舞好幾次」，導致男子身上多處刀傷。受害男子告訴警方，雖然當下知道自己受傷流血，但卻沒辦法確認受傷部位。後來布蘭特納又拿刀刺向他的頸部，讓他痛苦地跪坐在地上。

幸好傷勢並沒有重到讓男子喪命。警方趕抵現場時，未婚夫用毛巾按著頸部傷口止血，而布蘭特納則冷靜地坐在沙發上。她聲稱自己是害怕未婚夫施暴才動手防衛，並表示自己還幫忙拿毛巾替未婚夫止血。

警方在廚房找到一把滿是鮮血的粉紅色刀具。檢方已經對布蘭特納提出一級魯莽傷害罪指控，將於2月13日再次開庭審理。