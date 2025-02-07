憂心使用者數據安全 美國會議員提案政府全面禁用DeepSeek

憂心使用者數據安全，美國國會議員今天提出法案，禁止政府擁有的設備及裝置使用中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）的聊天機器人應用程式。

紐澤西州民主黨籍聯邦眾議員高特海默（JoshGottheimer）和伊利諾州共和黨籍聯邦眾議員拉胡德（Darin LaHood）以「對美國國家安全構成驚人的的威脅」為由，共同提出這項法案，並示警DeepSeek與中國政府之間存在「直接關係」。

這項法案提出之前，美國網路安全公司FerootSecurity昨天的報告判定，DeepSeek包含能夠將使用者數據傳輸給中國國營電信公司中國移動集團的隱藏程式碼。

中國新創公司DeepSeek上個月推出低成本、高品質的聊天機器人，震驚全球人工智慧產業，撼動美國和其他國家在持續AI技術開發競賽中的領先地位。

高特海默在聲明中說：「中國共產黨已經非常明確地表示，它將利用所掌握的任何工具來破壞我們的國家安全，散布有害的惡意假訊息，並收集有關美國人的數據。」

稱DeepSeek是一家「與中國共產黨有關的公司」的拉胡德說，「在任何情況下」都不允許其「獲取敏感的政府或個人數據」。

在美國眾議院開始立法之際，韓國各部會和警方表示，他們正陸續阻止DeepSeek進入他們的電腦，因為韓國數據監管機構要求DeepSeek說明如何管理使用者資訊但未得到回應。