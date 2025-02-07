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庇護城市芝加哥阻擋聯邦驅逐無證移民 川普政府提告

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國總統川普政府今天對所謂的庇護城市芝加哥提起訴訟，稱芝加哥非法阻撓聯邦驅逐無證移民的工作。

法新社報導，在聯邦政府對芝加哥市提告之際，川普意圖改造美國移民政策與公民資格的努力遇到法律障礙，西雅圖一名法官嚴厲批評他試圖透過行政命令終結出生公民權「違憲」。

川普政府對芝加哥市與伊利諾州提出的法律訴訟，尋求禁止執行阻止警察根據移民身分逮人以及限制警方與聯邦當局分享資訊的法令。

也擁有大量移民社群的洛杉磯與紐約，是實施類似規定的其他主要城市。

美國司法部今天向芝加哥聯邦法院提告，提交的法律文件中援引川普對美國南部邊境宣布的國家緊急狀態以及他簽署的一項行政命令，聲稱移民對「國家安全和公共安全構成嚴重威脅」。

文件中提到：「進一步加劇這場全國危機的是，其中一些外籍人士認為可在所謂的庇護城市避開聯邦執法當局的偵查，他們在那裡與合法的美國人一同生活與工作，而這些美國人最後可能淪為這些外籍人士犯罪的受害者。」

川普一再聲稱無證移民在犯罪案件中占比異常高，儘管研究顯示美國公民的人均犯罪率更高。

司法部提出的這起訴訟，要求對地方政府執行的這些法令祭出禁制令，因為這些地方法令逾越聯邦法律的至高性。

矢言將大規模遣返無證移民的川普，長期以來一直矢言將對庇護州與城市採取法律行動，這些地方大多是由民主黨人執政。

川普的邊境沙皇霍曼（Tom Homan）在白宮向媒體表示：「庇護城市是罪犯的庇護所。我們將追究庇護城市的責任。」

伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）辦公室發言人說，他們「期待」在法庭上對這起訴訟提出質疑。聲明中並說：「跟川普不一樣的是，伊利諾州遵守法律。」

川普 移民 美國公民

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