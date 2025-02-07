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日相石破茂飛抵美國 開啟24小時鐵人訪問行程

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

日本首相石破茂今天飛抵美國首都華府，明天將首度與美國總統川普舉行領袖會談。日媒分析，此行除了聚焦與川普建立信任關係外，也盼因應中國的情況，再度確認日美同盟價值。

●僅在華府停留24小時 會談當晚即返日

日本經濟新聞」形容石破茂這次訪問為「鐵人行程」。他考量國會議程，僅安排為期3天1夜的出訪，在華府停留短短24小時就啟程返日，可謂相當緊湊，而且除了領袖會談之外幾乎未排其他行程，就連夫人佳子也未同行，實務性訪問意味濃厚。

石破茂美東時間7日上午將造訪白宮會晤川普，雙方預計將一邊共進午餐、一邊討論。石破茂原定會談結束後，單獨召開記者會發布會談成果，但最後仍決定按美方意願於會後舉行聯合記者會。報導指出，日美雙方官員先前曾對聯合記者會存有顧慮，因為擔憂川普恐發表意料之外的言論。

石破茂預計當天傍晚就啟程返回日本。

●消息：川普似乎對石破茂5度挑戰大位經歷有興趣

「日本經濟新聞」引述石破茂身旁消息人士指出：「（石破茂）過去4度挑戰自民黨總裁選舉均以失敗告終，第5度挑戰才坐上首相之位，川普似乎對石破這段經歷甚感興趣。」

川普2020年角逐美國總統落選，4年後捲土重來，成為美國132年來首位連任失敗後又再次勝選的總統，以及第一位在刑事審判中被定罪的美國前總統。報導分析，有看法認為從劣勢東山再起的川普，會對於5度問鼎總裁之位的石破茂抱有些許親近感。

●石破茂行前開9次學習會 沙盤推演「川普對策」

石破茂對於與川普建立信任關係表現出濃厚興趣。他本月3日在眾議院預算委員會表示：「我聽說川普意外地很願意傾聽他人意見，或許我們的性格合得來。」

「日本經濟新聞」報導，關於如何因應對日關稅、增加防衛費（國防支出）、嚇阻中國等話題，石破茂曾透露，迄今已展開9次正式與非正式的學習會共商「川普對策」，總計討論超過6小時。

石破茂也透過曾見過川普的人得到建議，像是前日相、目前為自民黨最高顧問麻生太郎和軟銀集團（SoftBank Group）會長暨社長孫正義就建議，石破茂會晤川普時應「先講結論」；石破茂出訪前也曾向前日相岸田文雄討教，岸田曾在已故前首相安倍晉三任內，以外務大臣身分與川普方面交涉。

●日美領袖會談 前安倍翻譯官再度上陣

「讀賣新聞」引述數名日本政府消息人士披露，曾為安倍翻譯的外務省幹部高尾直，這次將在石破茂與川普的會談中擔任翻譯，兩人去年11月通話時也由他負責翻譯工作。

高尾直目前擔任外務省北美局日美地位協定室長。路透社曾報導，安倍2016至2020年間與川普會面時，有數十次都由高尾直任翻譯，協助2人溝通。

外務省幹部透露，川普曾打趣地稱呼高尾直是「小首相」，被視為「因應川普的王牌」，因此決定由他出馬擔任翻譯。

外務省幹部指出：「川普過去經常從高尾直那裡聽到安倍的談話，並與他建立良好關係。（川普）應該會樂見於會談中再度見到高尾」。

川普 日本經濟 石破茂

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