與美關係緊張 哥倫比亞新闢上海航線加強對中貿易
哥倫比亞今天宣布，計劃新增一條新海運航線連接上海，以加強與中國之間關係。近期哥國總統裴卓才與美國總統川普為驅逐移民班機問題發生爭執。
哥倫比亞商務部表示，這條新航線從哥倫比亞的布維那文土港（Buenaventura），途經中國在秘魯投資興建的新型大港錢凱（Chancay），再橫越太平洋到達上海。
中國駐哥倫比亞大使朱京陽在社群平台X對哥國這項宣布表示樂見其成，稱這對中國和拉丁美洲第4大經濟體哥倫比亞之間的貿易來說是個「好消息」。
哥倫比亞商務部長雷耶斯（Luis Carlos Reyes）稱這是「加強兩國關係的一大步」。
法新社報導，哥國左翼總統裴卓（Gustavo Petro）與美國總統川普才為了驅逐移民問題發生激烈爭執，隨後，哥倫比亞和中國就達成上述協議。
1月26日，裴卓拒絕兩架美國軍機入境，機上載有數百名被逐出美境的哥倫比亞人。
川普為此事大怒，對哥倫比亞產品徵收25%的關稅，而哥倫比亞政府也予以回擊，之後才讓步，派出飛機將移民接回本國。
在與川普爭執最激烈之際，裴卓責成商務部，探尋美國之外的新出口市場。
裴卓致力加強與中國關係之際，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正在中美洲訪問，部分目的是為了制衡中國在中美洲地區日益增強的影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言