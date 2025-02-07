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削減監管力度 美司法部長解散外國影響任務小組

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導

美國司法部正針對在美運作的外國利益縮減監管力道，已停止一項法律的刑事執法。這項法律被用來打擊那些試圖代表外國政府影響政治和選舉的不法分子。

法新社報導，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）昨天在寄給員工的備忘錄中表示，她已經解散專門調查違反「外國代理人登記法」（FARA）行為的外國影響任務小組（Foreign Influence Task Force）；這項法律要求此類代理人向美國當局登記。

她說，做出這一決定是為了「釋放資源以應對更急迫的優先事項，並終結進一步武器化和濫用檢察官裁量權的風險」。

邦迪並未進一步闡述，但共和黨極右派陰謀論者曾指控政府濫用「外國代理人登記法」不公平地針對川普2016年競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）等政治活動人士。曼納福特在有關俄羅斯影響2016年美國大選的調查中被起訴。

昨天宣誓就職的邦迪，也解散了成立於2022年、旨在執行對俄羅斯制裁的盜賊緝捕行動特別小組（TaskForce KleptoCapture）。

莫斯科廣泛被指控試圖干預2016年大選以有利於川普，最終川普成功當選。儘管美國情報機構的調查結果顯示俄羅斯干預美國總統大選，俄羅斯依舊否認與這起醜聞有關。

「外國代理人登記法」也被用來追究川普的首任國家安全顧問佛林（Mike Flynn）與前民主黨籍聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）的責任。佛林向美國聯邦調查局（FBI）撒謊，隱瞞與俄羅斯的接觸；梅南德茲因受賄和未依法登記為埃及的外國代理人，今年1月被判入獄。

俄羅斯 川普 美國大選

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