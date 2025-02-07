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美強力掃蕩非法移民「逮到台灣兒童性侵通緝犯」！將遣送回台

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國洛杉磯緝毒局表示，近日在執行相關任務時逮捕一名被台灣通緝的兒童性侵和酒駕致死犯。取自X
美國洛杉磯緝毒局表示，近日在執行相關任務時逮捕一名被台灣通緝的兒童性侵和酒駕致死犯。取自X

美國總統川普政府強力掃蕩非法移民，洛杉磯緝毒局表示，近日在執行相關任務時逮捕一名被台灣通緝的兒童性侵和酒駕致死犯，後續將遣送回台。

洛杉磯緝毒局（DEA LosAngeles）4日在社群平台X發文表示，緝毒局和司法部及國土安全部等部門合作執行逮捕非法移民行動時，在洛杉磯郡抓到一名台灣籍男子。據台灣警方提供的資訊，該男子涉及性侵幼童，過去還曾因酒駕撞死2人。

洛杉磯緝毒局在發文中附上多張該名男子被捕時的照片。照片將男子臉部塗黑，也未公布該名男子的姓名身分。

中央社報導，警政署刑事警察局駐美西聯絡官楊力靜，負責與美國執法機構聯繫，協助逮捕逃亡海外的台灣通緝犯，此次正式透過台灣警方提供的資訊逮人。楊力靜表示，上任2年7個月以來，與美國聯邦的各個執法機構保持密切合作。

洛杉磯 美國 通緝

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