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美貿易代表提名人：將重塑國貿體系與美國利益對接

中央社／ 華盛頓6日專電

美國貿易代表萊特海澤的「門徒」葛里爾獲川普任命為貿易代表。他今天表示，現在是重塑國貿體系的時機，使其與美國利益對接；WTO等機構被認為限制了美國落實自身貿易法的能力，「我們必須重塑這種情形」。

美國聯邦參議院財政委員會今天舉行葛里爾（Jamieson Greer）出任貿易代表的人事聽證會。葛里爾曾是空軍律師，後來改打貿易訴訟官司。他曾在川普第一任期擔任貿易鷹派萊特海澤（RobertLighthizer）的幕僚，

葛里爾上午在聽證會中表示，美國需要重塑國際貿易體系，也需要務實的貿易政策，有時是按產業分類，有時是看整體經濟層面或推動雙邊談判，而不是單單推動自由貿易政策，讓市場自行決定結果。

他還表示有意與國會合作，重新審視中國「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations,PNTR，過去稱為最惠國待遇）地位，並指PNTR導致美中貿易失衡。

美國國會於2000年通過法案，賦予中國永久正常貿易關係地位，為中國加入世界貿易組織（WTO）鋪路。然而，美國時常發現北京在中國經濟中扮演要角，包括向戰略產業提供巨額補貼，違反WTO規定。

葛里爾向出席的參議員強調，將確保美國不依賴中國提供戰略物資，並防止美國農民因中國的經濟壓迫而受害。

葛里爾在「川普1.0」期間參與中國「第一階段」貿易協議的談判。當時北京承諾在2020和2021年至少加購2000億美元（約新台幣6兆562億元）的美國商品及服務。不過，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行來襲後，北京一直未達標。

葛里爾表示，如果順利獲得任命，他將恢復「第一階段」協議，表示美國總統川普最近已指示美國貿易代表署（USTR）檢視中國遵守「第一階段」協議的情況，他預計迅速評估北京的遵守情形，並迅速推動落實協議。

他也說，與中國建立「健康的經濟關係」是可能的，前提是美國出口商及生產商能夠獲得公平的市場准入權。

當被問到廉價中國電商平台Temu和Shein可以透過美國「小額豁免」條款免繳關稅輸貨入美國時，葛里爾說這不僅僅是漏洞，還牽涉貨品以非正規的方式入境的問題，必須非常謹慎，確保這不會成為逃避關稅的漏洞，

根據「小額豁免」（de minimis exemption）條款，價值800美元（約新台幣2萬6238元）以下的商品輸美可免徵關稅或特定稅項。

川普日前宣布取消「小額豁免」條款後，美國郵政管理局（USPS）本已暫停接收來自中國及香港的包裹，但是5日立場出現「髮夾彎」，宣布將繼續提供服務。

參院財政委員會後續必須對葛里爾提名案進行投票，通過後再由參院全院審議與投票，提名案獲過半參議員支持即通過。

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