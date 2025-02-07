美元指數小幅走高 日圓兌美元創八周新高 英鎊下滑

日圓兌美元匯價周四（6日）連四漲，觸及八周高點，因為日本銀行（央行）審議委員主張繼續升息。美元指數周四小幅上揚，英鎊則因英國央行降息下滑。

英國央行一如預期降息25個基點（1碼），但預測通膨率升高且經濟成長疲軟，兩名官員呼籲進行更大幅度降息。英鎊周四因而一度大跌1.2%，後來收窄跌幅，尾盤下跌0.54%，報1英鎊兌1.2438美元。貨幣市場目前預計英國央行將在年底前進一步降息67個基點。

不過，多倫多支付公司 Corpay 首席市場策略師Karl Schamotta在一份研究報告中說：「英鎊的跌幅可能有限，因服務業驅動的英國經濟在很大程度上抵禦了貿易戰的風險。」

衡量美元兌六種主要貨幣匯價變動的美元指數（DXY）周四小漲0.1%至107.689，但仍徘徊在上周初以來的最低水準附近，現在投資人開始對避免全球貿易戰的前景感到樂觀。美元指數在1月13日觸及兩年高點110.17，至今已回落了2%。

在暫時沒有關稅大事件的情況下，市場將注意力投向今日稍後將公布的美國1月非農就業數據，它是美國貨幣政策前景的一個重大指標。

日圓本周四個交易日，兌美元持續走強，今（7）日早盤亦仍維持升值格局。日圓周四盤中最高觸及151.24日圓兌1美元，這是去年12月12日以來的最高水準。周線有望創下11月底以來最強表現。

日銀鷹派審議委員田村直樹周四表示，隨著物價上漲風險的上升，日銀必須在2025會計年度下半至少升息至1%。後來田村澄清他的意思並不是指中性利率應該是1%之後，根據彭博資訊報價，日圓周四收盤報151.41日元，比前一交易日上漲0.79%，回吐了早盤時的部分漲幅。

美國財政部長貝森特周四說，川普領導下的美國將繼續奉行強勢美元政策。他也表示，白宮不會在利率問題上向聯準會施壓。