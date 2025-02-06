掀資安疑慮 美議員擬提案政府裝置禁用DeepSeek

美國「華爾街日報」今天報導，美國國會議員計劃於今日提出法案，禁止政府擁有的裝置使用中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）的聊天機器人應用程式。

DeepSeek聊天機器人恐有向中國政府提供用戶資訊之虞，引發新一波安全憂慮，美國議員因此擬於今天提案，禁止政府擁有的裝置使用DeepSeek這款應用程式。

這項立法是由美國伊利諾州共和黨籍眾議員拉胡德（Darin LaHood）、紐澤西州民主黨籍眾議員高特海默（Josh Gottheimer）起草。法案呼應國會用以禁止政府裝置使用中國掌控的短影音平台TikTok的策略，此舉標誌華府致力阻止TikTok在美國營運的開端。

根據華爾街日報（WSJ），高特海默表示：「我們理應立即採取行動，防止敵人自我們的政府獲取資訊。」

成本低廉的AI模型DeepSeek近期橫空出世，不僅下載量全球登頂，其開源推理模型更引起開發商廣泛討論，對專注封閉模型的OpenAI等造成衝擊。

然而，網路安全公司Feroot Security執行長查林尼（Ivan Tsarynny）使用AI軟體解碼部分DeepSeek程式碼，發現了似乎被刻意隱藏的程式碼，具有能力將使用者數據發送至「中國移動」線上註冊平台CMPassport.com。

「中國移動」由中國政府掌控，美國聯邦傳播委員會（FCC）在2019年基於用戶數據和國家安全考量禁止「中國移動」在美國提供服務。

查林尼接受訪問時指出：「我們的個資正被傳至中國，這點無庸置疑，且這款DeepSeek工具正在收集美國用戶與它連結的所有資訊。」

這份分析促使拉胡德和高特海默起草前述法案，他們分別是共和黨及民主黨在眾議院情報委員會小組委員會的首席議員。

拉胡德談到：「我們在任何情況下，都絕不能允許中國共產黨企業獲取敏感的政府或個人資訊。」

義大利、澳洲與南韓等其他國家也已接連採取行動，禁止DeepSeek獲取政府資料。

DeepSeek並未回應置評請求。