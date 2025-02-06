不受產能過剩拖累…全球「鋼鐵二哥」看好今年鋼市 上季獲利優於預期

全球鋼鐵二哥阿塞洛米塔爾集團（ArcelorMittal）上季財報表現優於預期。受中國大陸鋼鐵產能過剩影響，全球鋼價低迷，但該集團對中國以外的市場需求表達樂觀。

彭博資訊報導，阿塞洛米塔爾6日表示，看好中國以外的鋼鐵消費，預期今年需求能成長2.5%-3.5%，而中國需求也將保持穩定。

全球鋼鐵業者與來自中國的低價產品搏鬥已經好一陣子。中國國內建築部門萎弱不振，導致業者積極尋求國外客戶。中國大陸占全球鋼鐵過半產量，但其國內需求卻遠低於供給。

歐洲已對中國鋼鐵產品祭出關稅，歐盟也正在檢討鋼鐵進口配額制度，超過各國配額的進口鋼鐵，可能被課以較高關稅。阿塞洛米塔爾集團表示，對中國進口鋼鐵採取進一步措施「實屬必要」，以「保護產業免受中國產能過剩造成的不公平貿易後果影響」。集團執行長米塔爾（Aditya Mittal）也指出，去年鋼鐵進口量增加，已打擊歐洲製造。

然而，全球鋼市就像一場「打地鼠」遊戲，當某些市場對進口產品築起壁壘，被擋在門外的廉價鋼鐵就流入其他地方，並拖累整體價格。

阿塞洛米塔爾6日公布，去年第4季稅息折舊攤提前盈餘（EBITDA）為16.5億美元，高於分析師預期的15.1億美元。

川普威脅向墨西哥及加拿大開徵25%關稅，也可能波及阿塞洛米塔爾集團子公司Dofasco在加拿大的工廠。