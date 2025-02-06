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災難性國安！CIA非機密電郵曝光「試用期員工清單」 恐遭鎖定目標

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災難性國安！CIA非機密電郵曝光「試用期員工清單」 恐遭鎖定目標

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國維吉尼亞州麥克林的中央情報局總部入口，可見到中情局徽章，攝於2022年9月24日。資料照片。路透
美國維吉尼亞州麥克林的中央情報局總部入口，可見到中情局徽章，攝於2022年9月24日。資料照片。路透

NBC新聞6日報導，一名美國官員表示，中央情報局（CIA）為執行川普總統減少聯邦政府人員的行政命令，寄出一封非機密電郵，上面有所有最近聘用的雇員名單，引發前情報官員與國會議員擔憂美國的對手可能會加以利用。

紐約時報最先報導中情局通過非機密電郵寄送雇員清單一事。前述現任官員表示，該名單列出過去2年聘用雇員的名字與姓氏第一個字母。這些人都是還在試用期的雇員，而CIA試用期可長達數年。

一位前資深情報官員表示，「任何稱職的外國情報機構都可採用研究和分析工具，將這些姓名和其他公開記錄的首字母匹配，辨認與鎖定其中的許多人」。

美國參議院情報委員會副主席華納（Sen. Mark Warner）在社群媒體發文指出，這封電郵讓情報人員處於險境，「曝光從事極度敏感工作的官員身分，會讓他們成為中國的直接目標，是災難性的國安發展」。

NBC新聞指出，川普簽發縮減聯邦政府工作人員的行政命令後，白宮人事管理辦公室（OPM）於1月20日向所有聯邦機構寄出備忘錄，要求在1月24日前提供一份仍在試用期的最近聘用員工名單。然而，前述官員表示，OPM沒有機密通訊網，CIA因此寄出包含新進雇員名字和姓氏第一個字母的非機密電郵。

雖然名單上的姓名數仍然保密，但CIA近年來一直在推動招募更多具有中文能力的雇員，並在拜登政府時期成立新的中國任務中心（China Mission Center, CMC），還提高中國大陸相關情報收集和分析預算。

面對記者詢問，CIA發言人表示，「CIA正在遵守行政命令」。

中情局 命令 川普 美國

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