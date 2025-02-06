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美現任總統家族首例 福斯新聞聘川普兒媳主持節目讚「有天賦」

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
福斯新聞（Fox News）今天表示，已聘請美國總統川普的二媳婦賴拉（圖）擔任節目主持人，這是美國現任總統家庭成員首例。圖／路透社
福斯新聞（Fox News）今天表示，已聘請美國總統川普的二媳婦賴拉（圖）擔任節目主持人，這是美國現任總統家庭成員首例。圖／路透社

福斯新聞（Fox News）今天表示，已聘請美國總統川普的二媳婦賴拉（Lara Trump）擔任節目主持人，這是美國現任總統家庭成員首例。

法新社報導，42歲、曾任共和黨全國委員會（Republican National Committee）共同主席的賴拉，將主持黃金時段節目My View with Lara Trump，每週六晚間在福斯新聞頻道（Fox News Channel）播出。

福斯新聞執行長史考特（Suzanne Scott）在宣布網羅的聲明中表示，賴拉是「一位有天賦的傳播人員」。

賴拉則說：「很高興能在福斯新聞台發聲，直接與美國人民交談，強調是什麼讓這個國家如此偉大。」

賴拉是川普次子艾瑞克（Eric Trump）之妻，2020年以來一直主持自己的線上節目，2021年至2022年擔任過福斯撰稿人。

聘請她擔任主持人，證明川普與這個他多年來青睞的電視網之間關係有多密切。

川普從福斯招募一些人來充實內閣，例如任命晨間節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，福斯商業網主持人達菲（Sean Duffy）為運輸部長。

包括新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在內，川普第一任政府現在也有多人在福斯任職。

過去不乏總統親屬任職媒體的案例，但從未有過與現任總統關係如此密切的家庭成員主持電視新聞節目。小布希的女兒珍娜（Jenna Bush Hager）2009年以特約記者身分加入國家廣播公司（NBC），但那是在小布希卸任幾個月後。

柯林頓（Bill Clinton）之女雀兒喜（Chelsea Clinton）2011年至2014年在國家廣播公司新聞台工作，但那也是在柯林頓卸任多年之後。

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