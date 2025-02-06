美科學家在錢鼠身上發現新病毒！屬高致命病毒家族 恐人畜共通

澳洲昆士蘭大學研究人員警告，在美國阿拉巴馬州塔拉普薩郡坎普希爾鎮附近的鼩鼱（台灣俗稱錢鼠）體內發現一種名為「坎普希爾」的新病毒（camp hill virus），該病毒屬於致命病毒家族，目前正在監測該病毒的影響。

每日郵報報導，新命名的「坎普希爾」的病毒屬於亨尼帕病毒家族（henipavirus），該病毒家族包括致命的亨德拉病毒和尼帕病毒，這兩種病毒被世界衛生組織列為構成嚴重威脅的流行病之一，可導致高達70%的感染者死亡。

昆士蘭大學研究人員2021年在阿拉巴馬州捕獲4隻北美短尾鼩鼱，分析動物的組織樣本後，發現這款新型病毒「坎普希爾」，該病毒主要存在於鼩鼱的腎臟中，表明會攻擊人類相同器官。

昆士蘭大學化學與分子生物科學學院博士後研究員帕里（Rhys Parry）表示，已知與坎普希爾病毒最接近且已導致人類患病的亨尼帕病毒為瑯琊病毒，該病毒在中國從鼩鼱傳播到人類，因此這表明鼠類與人類之間可能會發生傳播。而瑯琊病毒、坎普希爾病毒和亨德拉病毒通常會引起輕微症狀，包括咳嗽、疲勞和發燒等。

但亨德拉病毒和尼帕病毒造成的危害可能更大，亨德拉病毒會導致嚴重的呼吸窘迫、腦部發炎和腫脹以及潛在的器官衰竭。亨德拉病毒則會引起類似的發炎和呼吸衰竭以及肺炎。

帕里指出，鑑於亨尼帕病毒與高病例死亡率有關，在北美發現坎普希爾病毒引起了人們對過去和未來潛在事件的擔憂。強調需要進一步調查人類感染的可能性以及減少傳播的策略，目前的研究發現有助於弄清楚坎普希爾病毒在北方短尾鼩鼱中的普遍程度和地理分布。

帕里表示，目前該病毒確切的傳播機制尚不清楚，但直接接觸受感染的動物或牠們的尿液、糞便，都可能對人類構成風險。

昆士蘭大學的研究人員艾薩克斯（Ariel Isaacs）透露，他們計畫致力於開發針對亨尼帕病毒家族的疫苗，「這項工作的下一步是深入研究病毒進入細胞的關鍵表面蛋白，以擴展我們對亨尼帕病毒家族的了解，並找到更有效的預防方法。」