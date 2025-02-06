面臨重重挑戰 沃旭大砍2030年投資計畫25%

全球最大離岸風電開發商丹麥沃旭能源（Orsted）周三（5日）表示，將大砍到2030年的投資計畫規模25%，因為離岸風電產業正受困於成本提高和供應鏈問題。

沃旭已決定，將2024年-2030年投資計畫預算調降至2,100億-2,300億丹麥克朗（293.2億-321.2億美元），低於先前所定的2,700億丹麥克朗，並且取消原定到2030年時開發35-38百萬瓩（GW）再生能源容量的目標。

沃旭新上任的執行長艾博（Rasmus Errboe）說：「我們透過更嚴格、更聚焦價值的資本配置，縮減邁向2030年的投資計畫。我們這麼做是為了確保擁有更強健的資產負債表。」

沃旭表示，正在建設中的再生能源方案，不會受到投資計畫削減的影響。原先已遭遇供應鏈瓶頸與高融資成本的沃旭，現在的挑戰又再加上美國總統川普反對風電。

沃旭5日也公布，2024年全年不計特定項目的息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為248億丹麥克朗（34.5億美元），符合市場預期。