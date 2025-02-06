禁跨性別參加女子運動比賽 白宮：總統盼奧運能遵守

美國總統川普預計美東時間5日下午簽署行政命令，禁止男性、跨性別女參與女子運動比賽；白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，川普希望，奧林匹克委員會和國家大學體育協會（NCAA）能夠遵守。

白宮5日舉行記者會，李威特預告，川普將於下午簽署行政命令，禁止生理男性參與女子運動比賽。

有媒體提問，這是否會影響到預定於2028年在洛杉磯舉行的夏季奧林匹克運動會，李威特說，川普期待奧林匹克委員會和國家大學體育協會能夠禁止男性參與女子運動比賽。

李威特說，川普將用他簽署行政命令的筆向這些組織施加壓力，並為女子運動選手從白宮的層級發聲；李威特說，川普預期這些體育組織會遵守這項聯邦命令。

李威特也說，川普政府的立場是，天下只有兩種性別：男性和女性。