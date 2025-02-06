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美共和黨大老麥康奈傳從樓梯摔下 過去曾頻恍神

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國多家媒體報導，共和黨參院大老麥康奈（Mitch McConnell）今天兩次跌倒，其中一次是從樓梯摔下。麥康奈過去曾頻頻在公開場合恍神，令人憂心他的健康情況。

美國政治媒體「酒杯新聞」（Punchbowl）報導，麥康奈其中一次跌倒是從樓梯摔下，在其他參議員幫助下起身離開，另一次則是在參院內摔倒。

麥康奈的發言人未立即就此作出回應。福斯新聞（Fox News）報導，目前尚不清楚麥康奈是否受傷，據悉他似乎沒事。

麥康奈現年高齡82歲，曾任參院共和黨領袖，是美國史上任職最久的參院領袖，他過去曾頻頻在公開場合恍神，令人憂心他的健康情況。

據報導，在前年8月底，麥康奈曾在公開場合上，突然僵住不動恍神超過30秒，沒有回應記者及身旁其他人的問題。

前年7月，麥康奈也曾在國會主持記者會時，突然僵住不動長達20秒，之後在幕僚和其他參議員陪同下離開，讓人不禁擔心他的健康狀況。

另在前年3月，麥康奈曾在華府一家飯店的募款活動上跌倒，隨後前往醫院，有腦震盪現象。

恍神 美國 議員

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