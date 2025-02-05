快訊

年後拚財富自由！大樂透頭獎上看1.3億 春節大小紅包獎號看過來

雲端發票「4人重複中大獎」 財政部稱查無不法：求償廠商2400萬

「鐘點看護移工」3月底上路 4小時收1000到1250元

討好川普？貝佐斯基金會停止向氣候組織捐贈

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
貝佐斯基金會傳出已不再捐款給國際知名氣候組織。美聯社
貝佐斯基金會傳出已不再捐款給國際知名氣候組織。美聯社

貝佐斯（Jeff Bezos）名下規模達100億美元的慈善基金會「貝佐斯地球基金會」（Bezos Earth Fund），繼嚴格審核對「科學基礎減量目標倡議」（SBTi）的捐贈後，如今更進而停止對該倡議的支持。顯然是這位亞馬遜創辦人討好美國總統川普的最新舉動。

SBTi是全球第一個為企業設立淨零碳排標準的減碳框架，主張以科學為基礎，協助企業或組織設定近期與長期的減碳目標，提供明確的減排途徑，以及達到目標所需的指導和工具，為蘋果（Apple）和H＆M等企業提供達成「淨零」的認證。

英國金融時報（FT）引述兩位知情人士說法報導，他們認為貝佐斯今年1月起之所以暫停提供SBTi資金，部分原因是不想惹惱川普。川普先前曾形容氣候變遷是場騙局，就任後也隨即宣布美國退出巴黎氣候協議。

貝佐斯及Meta執行長祖克柏等科技巨頭掌門人，急於與川普政府建立關係，因為他們想減輕與反壟斷、併購活動以及人工智慧（AI）等相關政策的壓力。

知情人士說：「貝佐斯及其他科技巨頭已經明顯跟8年前不同了……他們當時比較偏向反對立場，如今則至少試著與川普政府密切合作。」

川普 美國 貝佐斯

延伸閱讀

傳行政命令裁撤美國教育部 川普：盼與國會合作

川普稱不急與習近平通話 陸外交部：需要平等相互尊重對話

川普樂見薩國收容美罪犯 法律和監獄條件是問題

川普關稅搗亂？群益投顧看好美股多頭格局未變 建議逢低布局這類股

相關新聞

凶嫌仍在逃...美國俄亥俄州槍擊案釀1死5傷 似乎是針對性攻擊

美國俄亥俄州警方今天凌晨表示，新阿爾巴尼市一處化妝品倉庫昨天深夜發生槍擊案，造成至少1人死亡、5人受傷，傷者已送醫救治，...

美國保守派團體創建「DEI監控名單」網站 嚇壞聯邦政府公務員

美國NBC新聞5日報導，一個名為「DEI監控名單」（DEI Watch List）的網站發布了一些美國衛生機構工作人員的...

是否調查過國會暴亂 美司法部要FBI探員填問卷

美國總統川普的秋後算帳行動一刻未停，現在轉向調查過他的聯邦調查局(FBI)探員，不過已招來反彈。

馬斯克領軍的政府效率部6人小組 全無公職經驗、3人仍在學

政府效率部(DOGE)負責人馬斯克(Elon Musk)的六人審核小組為19歲到25歲的科技菁英，所有人都沒有政府工作經...

參院通過 邦迪任司法部長、柯林斯掌退伍軍人部

長期支持疫苗陰謀論的衛生部長被提名人小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，任命案4日在參院財政委...

美參議員提案 美國人禁用DeepSeek 違者恐坐牢20年

共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)3日提案，擬立法禁止美國人下載、使用中國AI模型DeepSeek，法案若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。