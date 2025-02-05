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Toyota無懼連兩季獲利下滑 仍調高全年營業利益財測

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本豐田汽車（Toyota）5日霸氣提高全年營業利益展望。 路透
日本豐田汽車（Toyota）5日霸氣提高全年營業利益展望。 路透

日本豐田汽車（Toyota）上季獲利不如市場預期，今（5）日仍調高全年度營業利益9%，展現因應川普可能發動關稅戰的信心。Toyota也宣布，將在中國大陸上海設立百分百擁有的子公司，預定2027年開始研發、生產Lexus品牌的電動車和電池。

Toyota止於今年3月底的現行會計年度，營業利益將由原先所估的4.3兆日圓，調高到4.7兆日圓（307億美元）。Toyota表示，由於努力改善公司產品的競爭力，獲利能力得以增強。Toyota股價在財測利多公布後，一度上漲4.3%。

上季（公司會計年度第3季）Toyota營業利益年減28%至1.22兆日圓，不如LSEG訪調九位分析師預期的平均值1.42兆日圓，也是連續第二季獲利下滑。最近幾季Toyota獲利主要靠在美國以及其他主要市場，油電混合車的強勁需求支撐。

Toyota說，公司在美國北卡羅萊納州的140億美元工廠，將自4月起開始出貨電池，供油電混合車、插電式油電混合車與純電動車使用。Toyota與全球諸多車廠一樣，也在加拿大和墨西哥組裝車輛運往美國銷售，現在面臨川普要加課關稅的威脅。

財務長宮崎洋一說，「現在會發生什麼事、或是我們該如何反應，還不明朗」，「一旦開始下雨了，我們就拿出傘來」。

上海的Lexus品牌電動車廠投資，估計初始階段可創造1,000個新的就業機會，開始量產初期的產量目標為每年10萬輛。

Toyota上周宣布，2024年集團全球銷售車輛共1,080萬輛，第五年蟬連全球車廠銷量冠軍。

川普 美國 電動

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