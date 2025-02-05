快訊

老闆當主揪！彩券行+熟客42人集資中頭獎 84注無一落空

LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天

觀光勝地如「大型群聚感染現場」 醫曝旅遊5大注意事項

雅各布斯獲提名回鍋NOAA署長 當年氣象政治化挨轟

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

在美國總統川普上一任期擔任國家海洋暨大氣總署署長的雅各布斯，今天再獲川普提名出任同一職務。雅各布斯當年曾屈服於政治壓力，為川普辯護作出誤導公眾的颶風預報。

法新社報導，雅各布斯（Neil Jacobs）於2018年至2021年主掌這個氣象局上級單位，他曾因在「麥克筆門」（Sharpiegate）醜聞事件所扮演的角色而受到譴責；這是川普在上一任期內最離奇的事件之一。

這場爭議始於2019年9月，當時川普依據過時資訊，錯誤聲稱颶風多利安（Dorian）將襲擊阿拉巴馬州。

美國國家氣象局（National Weather Service）阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham）辦公室馬上糾正川普的說法，以免引起民眾不必要的恐慌。

但川普堅持自己的說法，他憤怒地發布多篇推文反擊，甚至展示一張變造的天氣預報圖，來支持自己的錯誤主張。圖板明顯用黑色奇異筆加了一筆，硬是在氣象局暴風預測範圍外加了條黑線，把阿拉巴馬州圈入暴風範圍。

多利安後來根本沒碰觸到阿拉巴馬州，但當時由雅各布斯領導的國家海洋暨大氣總署（NOAA）發表一則「無署名」聲明，力挺川普的錯誤言論，引發氣象學家大力抨擊。

後來官方的調查嚴厲批評雅各布斯和另一名官員在這場鬧劇中所扮演的角色。

美國國家公共管理研究院（National Academy ofPublic Administration）的一份報告指陳，NOAA為川普的說法進行辯護，「並非基於科學，似乎在很大程度上受到外界影響」。報告並警告說，這種行為會損害公眾對科學機構的信任。

儘管有上述這段歷史，雅各布斯如今再度獲得川普提名，若經國會確認，他將回鍋出任國家海洋暨大氣總署署長。

由華府保守派智庫「傳統基金會」（HeritageFoundation）主導的「2025年計畫」（Project 2025），呼籲分拆國家海洋暨大氣總署，並批評這個機構是「氣候變遷警報產業的主要驅動力之一」。

「2025計畫」還尋求將美國國家氣象局的功能完全私有化，讓氣象預報工作由AccuWeather等民營公司單獨提供。

雖然川普在2024年競選期間與「2025計畫」劃清界限，但現在他重掌白宮大權，這項計畫似乎正在凝聚動能。

雅各布斯這次再獲提名，已經招致尖銳批評。

非營利機構「憂思科學家聯盟」（Union ofConcerned Scientists）成員柯里特斯（Rachel Cleetus）表示：「如果用來協助保護人民和經濟的數據變得不那麼可靠，結果將對每個人造成真正的傷害，尤其是對那些處於氣候危機前線的人。」

她又說，如果雅各布斯的提名獲國會確認，他必須「承諾維護NOAA的科學誠信政策，並堅決反對任何分拆NOAA的企圖，也不能將氣象預報工作商業化，而這些正是『2025計畫』支持者所主張的。」

川普 科學家

延伸閱讀

美中情局來了新局長沒擴編！反推「優離」方案 配合川普政府瘦身大計

面對川普咄咄逼人 加拿大總理、墨西哥總統都能創造政治勝利！台灣有何啟發？

NFL／川普將赴超級盃現場觀戰 美國史上首位在位總統

川普重啟對伊朗嚴厲施壓 欲將其石油出口降至零

相關新聞

華府空難67死 NTSB證實：黑鷹飛太高超過200英尺限制釀禍

美國華府1月29日發生客機與美軍黑鷹直升機相撞墜河意外，導致67人死亡。美國國家運輸安全委員會（NTSB）4日證實，黑鷹...

Google人工智慧政策重大更新 放寬使用AI開發武器和監控應用的限制

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國科技巨頭谷歌（Google）更新公開的人工智慧（AI）倫理政策，取消先前承諾不會使...

是否調查過國會暴亂 美司法部要FBI探員填問卷

美國總統川普的秋後算帳行動一刻未停，現在轉向調查過他的聯邦調查局(FBI)探員，不過已招來反彈。

馬斯克領軍的政府效率部6人小組 全無公職經驗、3人仍在學

政府效率部(DOGE)負責人馬斯克(Elon Musk)的六人審核小組為19歲到25歲的科技菁英，所有人都沒有政府工作經...

參院通過 邦迪任司法部長、柯林斯掌退伍軍人部

長期支持疫苗陰謀論的衛生部長被提名人小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，任命案4日在參院財政委...

美參議員提案 美國人禁用DeepSeek 違者恐坐牢20年

共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)3日提案，擬立法禁止美國人下載、使用中國AI模型DeepSeek，法案若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。