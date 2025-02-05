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美中情局來了新局長沒擴編！反推「優離」方案 配合川普政府瘦身大計

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國中情局局長雷克里夫。歐新社
美國中情局局長雷克里夫。歐新社

美國的中央情報局（CIA）向員工提出「優離」方案，以配合川普政府的大規模縮編，也加強情報部門對優先事項如中國議題的關注。

接受「優離」方案的員工能領取薪資福利直至9月30日，在此期間都不必到班工作。有多少人願意自動捲舖蓋走人還不明朗，中情局員工的留任率向來很高，常一待數十年。

此前，由川普大金主馬斯克及其盟友推動的政府瘦身計畫，提供200萬名聯邦雇員類似的離職選項，當時國安機構被排除在外。但新上台的中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）決定允許中情局參與。

他在參議院的任命確認聽證會中承諾，將專注於中國大陸構成的威脅，並擴大官員在全球收集的情報數量。

中情局 川普 馬斯克

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