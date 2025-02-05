美中情局來了新局長沒擴編！反推「優離」方案 配合川普政府瘦身大計
美國的中央情報局（CIA）向員工提出「優離」方案，以配合川普政府的大規模縮編，也加強情報部門對優先事項如中國議題的關注。
接受「優離」方案的員工能領取薪資福利直至9月30日，在此期間都不必到班工作。有多少人願意自動捲舖蓋走人還不明朗，中情局員工的留任率向來很高，常一待數十年。
此前，由川普大金主馬斯克及其盟友推動的政府瘦身計畫，提供200萬名聯邦雇員類似的離職選項，當時國安機構被排除在外。但新上台的中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）決定允許中情局參與。
他在參議院的任命確認聽證會中承諾，將專注於中國大陸構成的威脅，並擴大官員在全球收集的情報數量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言