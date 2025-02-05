馬斯克掌美聯邦金流系統 民眾高喊把他趕出財政部

億萬富豪馬斯克執掌川普政府的「政府效率部」，已取得進入財政部支付系統的資格，引發他在毫無監督下管控聯邦資金流向及民眾個資的疑慮。數百名民眾4日傍晚在財政部外抗議，高喊要他離開。

民主黨聯邦參議院領袖舒默（Chuck Schumer）、資深參議員華倫（Elizabeth Warren）等人今天拜訪財政部後，傍晚5時在部外向群眾演說。數百名民眾擠滿馬路，高喊「馬斯克離開」、「趕出財政部」、「國會掌控預算法案」等口號。

舒默4日稍早在國會指出，他與民主黨眾議院領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）近日將會提出法案，以防止體制外的政府效率部「非法干預」財政部之「財政服務局」（Bureau of the Fiscal Service）的支付系統。

舒默指出，馬斯克在做的事違背民主，「民主不是在陰影中運作，民主不會繞過法治」。民主黨要通過立法，「防止一小群人就能隨意查看每個人的資料」。

財政部之「財政服務局」的支付系統，是聯邦政府處理和發放各類資金的機制，包括社會安全生活補助金（Social Security）、聯邦醫療保險（Medicare）、公務員薪資、退稅及其他重要支出，是聯邦政府支付運作的關鍵核心。

美國總統川普（Donald Trump）上任後簽署行政命令，創立體制外的「政府效率部」，並指示聯邦機構，應立即且完整地授權「政府效率部」使用非機密資料及系統。

華盛頓郵報（The Washington Post）日前報導，在財政部任職30多年的前助理部長萊布里克（DavidLebryk）因拒絕提供政府效率部機密資料權限，而選擇退休。川普任命的財長班森特（Scott Bessent）上週將權限提供給馬斯克。

民主黨聯邦眾議員佛羅斯特（Maxwell Frost）說，馬斯克進入財政部支付系統後會做什麼事，「沒有人知道、沒有任何機制可監督」，他可以全權取得所有人的個資，可以使用納稅人的錢、「可以決定我阿嬤的社會安全生活補助金」。

民主黨聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）指出，川普上任後，「我們現在像是被威權接管」，川普先是解僱17名聯邦機構的監察長、接著解僱聯邦調查局（FBI）許多以行政部門為調查對象的幹員，「這就是極權者做的事」。

默克利說，民眾不會對此沉默，「我們的回應是：絕不妥協」。

參加抗議的高中老師葛魯恩（Bill Guren）對中央社記者說，他希望透過群眾力量，保護美國憲法和權力分立原則，以避免寡頭政治或專制統治。他也很憂心川普「清洗」聯邦機構的做法導致公務員體系解體，一旦如此將會很難復原。

聯邦眾議員華特斯（Maxine Waters）批評，馬斯克沒有民意基礎，「卻自以為是共同總統，想要為所欲為」，並強調馬斯克已從政府賺夠多的錢了，現在可能想要用納稅人的錢去火星，「你最好想清楚，我們會阻止你的」。

馬斯克今天在他擁有的社群媒體平台X發文表示：「若要遏止詐騙及讓納稅人的錢不再遭到浪費，唯一辦法是追蹤支付金流及讓可疑交易暫停以進行檢查。」

有工會團體3日就班森特提供政府效率部財政部資料權限一事向法院提告，指控班森特「非法、持續且系統性地」向馬斯克披露民眾的個資。他們指出，民眾不得不對政府提供個資，財政部不應將這些資料分享給馬斯克。