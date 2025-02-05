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前佛州檢察長出任司法部長人事案 美參議院過關

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
聯邦參議院今天通過邦迪（圖）出任司法部長人事案。美聯社
聯邦參議院今天通過邦迪（圖）出任司法部長人事案。美聯社

美國共和黨占多數的聯邦參議院今天通過邦迪（Pam Bondi）出任司法部長人事案，將總統川普最堅定的政治盟友之一推上美國執法界第一高位。

路透社報導，在民主黨1位議員跑票下，參院最終以54對46票通過這項人事案，有助於川普進一步控制司法部。司法部近來大刀闊斧刪減人力，鎖定對象都是曾參與偵辦2021年1月6日川粉突襲國會山莊案的檢察官和聯邦調查局（FBI）探員。

59歲的邦迪過去是佛州檢察長，上個月在司法部長人事案聽證會期間矢言上任後會維持司法部的獨立性。她告訴在場議員說，自己不會把政治帶入刑事或民事調查工作。

邦迪有著數十年檢察官資歷，曾協助川普處理他第1任期期間的首起次彈劾案。她也曾附和川普有關2020年總統大選存有舞弊的不實說法。

邦迪其實是川普司法部長的第二人選，第一人選是前聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）。不過蓋茲在眾院紀律委員會一份不利於他的報告出爐之前，早一步辭去國會席次並退出司法部長遴選程序。眾院紀律委員會的報告顯示，蓋茲曾支付性交易費用給多位女性、買毒品並擾亂國會程序。

司法 川普 邦迪

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