快訊

「動物不配住美國！」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

為1顆焦掉煎餃...他連續4天到攤位嘶吼、丟現金 還要求登報道歉

夫涉性騷學生...網紅夫妻經營竹北知名補習班遭廢止 震驚家長圈

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed兩官員：應對川普新政 Fed不必急於行動

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）副主席傑佛森（Philip Jefferson）的看法與Fed其他同僚近期的談話同樣認為，Fed最佳策略就是放慢行動。 路透
美國聯準會（Fed）副主席傑佛森（Philip Jefferson）的看法與Fed其他同僚近期的談話同樣認為，Fed最佳策略就是放慢行動。 路透

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利周二（4日）表示，美國經濟狀況良好，對於川普政府推出的政策，聯準會Fed）不必急於反應。同一天，Fed副主席傑佛森在賓州一場學院演講致詞時也說，「我不認為我們需要急著改變立場」。他表示，在充滿不確定的環境裡，Fed調整利率時，應該謹慎行事。

傑佛森（Philip Jefferson）的看法與Fed其他同僚近期的談話一樣，相信在評估一個正在演變的狀況時，Fed最佳策略就是放慢行動。

傑佛森說，目前他仍預期通膨會繼續下降，不過基於目前環境，「我的預測附帶了高度不確定性」。

戴利（Mary Daly）周二參與加州一個公共事務論壇主辦的小組討論會，她在會中說，「現在有很多不確定性」，不過「我們可以從容觀察現在發生什麼，無論是經濟或是政策上的變化」。

戴利認為，Fed做決策時，「不需要先發制人」。

川普政府上台後，針對關稅、移民、國內稅務、監管法令的種種新作為，如何影響美國經濟，不確定性非常大，戴利等聯準會官員們需要因應。

戴利強調，了解新政策淨效應的重要性，評估效應最終效應需要知道政策的規模、強度、變化的時間等等，但目前這些都還是未知。她說：「如果你根據個別孤立的事件，搶先行動，可能最後決策會犯錯。」

戴利周二另在紐約時報的訪談中提到，她目前仍認同聯準會去年12月所做的預測，亦即，今年將會降息50個基點（2碼）。

Fed 美國 聯準會

延伸閱讀

日相石破茂赴美首會川普 將談台海穩定重要性

川普揚言要將廢墟加薩改造為中東蔚藍海岸 但不給巴勒斯坦人住

民進黨政府高規格接待川普前朝高官 侯友宜嘉中退休導師：不當

向川普妥協？傳巴拿馬擬取消與李嘉誠和記港口的經營合約

相關新聞

Google人工智慧政策重大更新 放寬使用AI開發武器和監控應用的限制

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國科技巨頭谷歌（Google）更新公開的人工智慧（AI）倫理政策，取消先前承諾不會使...

美媒：Scale AI汪滔與川普團隊會面 討論中國AI威脅

美媒報導，美國Scale AI執行長汪滔今、明兩天與國會議員及川普政府官員會晤，討論中國AI模型對美威脅。汪滔2022年...

川普兒子遭控 在威尼斯潟湖違法獵殺保護禽類

美國總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.），被控在義大利威尼斯潟湖區違法獵殺受保護的禽類。該區力倡環保...

繼關閉援外機構後 美媒：川普正研擬解散教育部

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體今天報導，川普政府正在草擬行政命令，以啟動解散教育部的計畫。這是川普政府日前宣布關閉美...

美智庫：民眾對強人政治好感增

華府智庫三日公布新調查報告，顯示美國人民對民主體制信心滑落，對強人政治好感度上升；同時美國人民不但對聯邦政府失去信任，也...

美國議員提案「下載DeepSeek定為犯罪」 最高罰100萬美元

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）近期提案，禁止美國民眾協助中國推動人工智慧及下載或使用DeepSeek，否則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。