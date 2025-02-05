快訊

獨／李文忠辭國防院執行長獲准 劉峯瑜代理執行長

先後送走辜振甫與2子…辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲

「任何立場都不該超越人性」 吳沛憶籲停止評論大S：對她只有respect

美媒：Scale AI汪滔與川普團隊會面 討論中國AI威脅

中央社／ 華盛頓4日專電
Scale AI執行長汪滔。路透資料照
Scale AI執行長汪滔。路透資料照

美媒報導，美國Scale AI執行長汪滔今、明兩天與國會議員及川普政府官員會晤，討論中國AI模型對美威脅。汪滔2022年成為全球最年輕白手起家億萬富翁，1月受訪曾說DeepSeek可能取得大量受管制晶片，使他躍上全球頭條。

人工智慧（AI）公司OpenAI執行長奧特曼（SamAltman）上週才剛來華府向行政及立法部門展示最新模型。美國新聞網站Axios今天引述消息人士報導，Scale AI創辦人兼執行長汪滔（Alexandr Wang）今、明兩天也將與議員及政府官員會晤。

汪滔1月受訪時表示，中國新創公司深度求索（DeepSeek）應握有5萬顆輝達H100晶片以開發模型，購買這些晶片需要的資金遠高於DeepSeek對外宣稱的558萬美元（約新台幣1.83億元）。

汪滔說，這些晶片都是被禁止向中國出口的元件，這直接挑戰了美國的出口管制政策。此外，DeepSeek擁有的這類晶片數量，更可能超出外界預期。

Scale AI為私人企業和政府提供AI服務，最近在華盛頓郵報刊登「給總統川普的公開信」，強調美國必須贏得AI戰爭。其創辦人汪滔從麻省理工學院（MIT）休學後，2016年在舊金山共同成立Scale AI。

1997出生的他，24歲時就成為全球最年輕的白手起家的億萬富翁，2023年入「時代雜誌」（TIME）百大AI人物之列。

「時代雜誌」報導，汪滔是第二代中國移民，2018年去了趟中國後，開始大談中國AI野心所帶來的威脅，並和與他有著同樣急迫感的美國官員接觸。

汪滔的雙親都是物理學家，曾在新墨西哥州洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory） 工作。

這座實驗所是全球規模最大的科研機構之一，也是最初研發核武的地點，研究與工作人員破萬，領域涵蓋國家安全、核能、外太空、再生能源、醫藥、奈米科技和超級電腦。

「時代雜誌」指出，汪滔的成長背景給他灌輸了這樣的信念：「突破性科技實際上是國家安全的真正關鍵」。他說，「我非常清楚擁有這些科技來嚇阻對手有多重要。」

汪滔曾閉門向國會議員簡報AI發展，及出席國會聽證會，並與國防部簽訂合約。他來華府的時機，正值DeepSeek疑似「彎道超車」，拉響美國政府警報，也引發出口管制出現漏洞的疑慮。

美國2022年9月禁止向中國和香港出口輝達（Nvidia）A100和更強大的H100晶片。輝達之後為中國市場特別開發處理速度較慢的A800及H800晶片，但2023年10月也被禁止出口。

日前社群媒體X傳出美國國務院、台積電及輝達合作圍堵晶片出口漏洞，美國國務院一名發言人昨天以電子郵件回覆中央社相關詢問時表示，對此沒有評論。

DeepSeek 美國

延伸閱讀

川普兒子遭控 在威尼斯潟湖違法獵殺保護禽類

喊話接管加薩！川普會晤內唐亞胡拋震撼發言 稱「必要時部署美軍」

繼關閉援外機構後 美媒：川普正研擬解散教育部

採取極端孤立及保護主義 川普2.0衝擊全球多邊合作

相關新聞

Google人工智慧政策重大更新 放寬使用AI開發武器和監控應用的限制

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國科技巨頭谷歌（Google）更新公開的人工智慧（AI）倫理政策，取消先前承諾不會使...

美媒：Scale AI汪滔與川普團隊會面 討論中國AI威脅

美媒報導，美國Scale AI執行長汪滔今、明兩天與國會議員及川普政府官員會晤，討論中國AI模型對美威脅。汪滔2022年...

川普兒子遭控 在威尼斯潟湖違法獵殺保護禽類

美國總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.），被控在義大利威尼斯潟湖區違法獵殺受保護的禽類。該區力倡環保...

繼關閉援外機構後 美媒：川普正研擬解散教育部

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體今天報導，川普政府正在草擬行政命令，以啟動解散教育部的計畫。這是川普政府日前宣布關閉美...

美智庫：民眾對強人政治好感增

華府智庫三日公布新調查報告，顯示美國人民對民主體制信心滑落，對強人政治好感度上升；同時美國人民不但對聯邦政府失去信任，也...

美國議員提案「下載DeepSeek定為犯罪」 最高罰100萬美元

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）近期提案，禁止美國民眾協助中國推動人工智慧及下載或使用DeepSeek，否則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。