川普提議美國「接管」加薩走廊 當地巴人遷置鄰國

美國總統川普提議，美國可以接管加薩走廊，並承擔重建這片戰亂地區的責任。

川普周二和以色列總理內唐亞胡共同舉行的白宮記者會上說：「美國會接管加薩走廊，我們也會好好處理。我們將負責清除所有危險的未爆彈和其他武器，平整該地區，拆除被摧毀的建築，並推動經濟發展，為當地居民提供無限的就業機會和住家。」

此外，川普再次呼籲鄰近國家接納來自加薩走廊的巴勒斯坦人。川普說：「加薩不該再由那些實在在那裡站住並奮戰、生死在那裡，生活悲慘的人來重建並管理。我們應該尋求其他有人道心腸的國家來接納這些人，建立新的居住地，最終容納目前居住在加薩的180萬巴勒斯坦人，結束死亡、破壞以及實在來講真是的噩運。」