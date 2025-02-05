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繼關閉援外機構後 美媒：川普正研擬解散教育部

中央社／ 華盛頓4日專電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體今天報導，川普政府正在草擬行政命令，以啟動解散教育部的計畫。這是川普政府日前宣布關閉美國國際開發總署（USAID）之後，可能又一被裁撤的聯邦機構。

CNN引述2個消息來源報導，川普（Donald Trump）政府正草擬解散教育部的行政命令，內容包括要求教育部長提出方案、並督促國會立法終結教育部。

川普任命執掌「政府效率部」的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）3日在社群媒體X推文表示，川普將「成功」關掉教育部。

華盛頓郵報（The Washington Post）引述3名知情人士報導，政府效率部已經指派20人進駐教育部，研究如何減少人力與開支。

CNN報導，川普首任內也試圖推動將教育部與勞工部合併的計畫，當時共和黨掌握國會參、眾兩院，但這項計畫最終沒有進展。

CNN 川普 教育部

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